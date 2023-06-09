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Sanayi üretimi nisanda azaldı

Sanayi üretimi nisanda azaldı

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 1,2 azalış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, nisan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,3 gerilerken, imalat sanayi sektörü endeksi ise aynı kaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 9,7 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mart ayına kıyasla yüzde 0,9 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.

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