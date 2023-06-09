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Seyir halindeki taksiden atladı, midibüsün altında kalıp öldü!

Seyir halindeki taksiden atladı, midibüsün altında kalıp öldü!

ANTALYA'nın SERİK ilçesinde iddiaya göre yabancı bir turist alkollü bir şekilde seyir halindeki taksiden atladı. Rus uyruklu turist, arkasından gelen midibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi, Boğazkent turizm yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Alanya istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 07 YMT 11 plakalı ticari takside bulunan Rus uyruklu Mikhail Leontev, görgü tanıklarının ifadesine göre seyir halindeki taksiden atladı.

Arkadan gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 C 82167 plakalı midibüsün çarpması sonucu şarampole sürüklendi. Olay sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Leontev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rus uyruklu olduğu öğrenilen Leontev'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ifadeleri alınan ticari taksi ve midibüs sürücüleri serbest bırakıldı.

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