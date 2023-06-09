Ukrayna savaşı büyüyebilir! Bazı Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderecek!

Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'nde İttifak'ın Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermemesi halinde bazı Doğu Avrupa ülkelerinin asker göndermeye hazır olduğunu söyledi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin danışmanı olan Rasmussen, Vilnius Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği Avrupa ve ABD turu kapsamında yaptığı açıklamada "NATO, Ukrayna için net bir yol üzerinde anlaşamazsa bazı ülkelerin bireysel olarak harekete geçme olasılığı açık. Polonya'nın Ukrayna'ya somut yardım sağlama konusunda çok istekli olduğunu biliyoruz." dedi.

Rasmussen, "Bence Polonyalılar, Ukrayna, Vilnius'ta hiçbir şey alamazsa içeri girmeyi ve gönüllülerden oluşan bir koalisyon kurmayı ciddi olarak düşünür. Polonya'nın bu bağlamda ulusal bazda daha da güçlü bir şekilde angaje olması ve belki de karada birlik olasılığı da dahil olmak üzere Baltık ülkelerinin de onu takip etmesi olasılığını göz ardı etmem." ifadelerini kullandı.

Vilnius'ta Ukrayna'ya NATO'ya katılım daveti sağlanamasa bile bunun gelecek yıl yapılabileceğini belirten Rasmussen, "Bundan daha azı Ukrayna için hayal kırıklığı olur." şeklinde konuştu.

Eski Genel Sekreter, savaş bitene kadar Ukrayna'ya NATO üyeliğine giden bir yol sunulamayacağı fikrini, bunun Putin'e "veto hakkı sağlamak" anlamına geleceğini söyleyerek reddetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birçok kez Ukrayna'nın savaş sürerken NATO üyesi olamayacağını ifade etmişti.

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya, 6 Haziran'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla düzenledikleri Bükreş Dokuzlusu (B9) toplantısında Ukrayna'ya güçlü destek mesajı vermişti.