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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

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İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

İstanbul'daki finalde karşılaşacak takımlardan İtalya temsilcisi Inter 4, İngiltere ekibi Manchester City ise ilk şampiyonluğuna ulaşmayı amaçlıyor.

1964 ve 1965 yıllarında üst üste şampiyon olan Inter, son kupasını ise teknik direktör Jose Mourinho ile 2010 yılında kazanmıştı. İtalya ekibi 1967 ve 1972 yıllarında ise finalde kaybeden taraf oldu.

Tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşayan Manchester City, iki yıl önceki finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu.

42 farklı takım final oynadı

Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıktı, 22 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

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