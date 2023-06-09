BIST 5.577
DOLAR 23,50
EURO 25,34
ALTIN 1.482,02
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da çöpte deste deste dolar buldu! Kadından insanlık ölmemiş dedirten hareket

Samsun'da çöpte deste deste dolar buldu! Kadından insanlık ölmemiş dedirten hareket

SAMSUN'da bir kadın, çöp kutusu yanına atılmış giysilerin yanında bulduğu cüzdandaki 3 bin 200 doları sahibine teslim etti.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Altıntaş çöp atmaya gidince çöp kutusunun yanına atılmış giysiler arasında bir cüzdan fark etti. Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 32 adet 100'lük banknotlar halinde 3 bin 200 ABD doları olduğunu gören Ayşe Altıntaş, söz konusu cüzdanı ve içinde bulunan paraları İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne teslim etti.

Polis merkezi ekipleri de giysiler arasında yanlışlıkla çöpe atıldığı değerlendirilen paranın bulunduğu cüzdanın içinde bir döviz bürosuna ait fiş olduğunu fark etti.

Polis, döviz bürosunun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Dövizi alan kişinin güvenlik kamerası görüntüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Polis, yüz tanıma sistemini kullanarak paranın sahibinin Ayhan Pars olduğunu tespit etti.

Ayhan Pars, İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine davet edildi. Ayşe Altıntaş da polis merkezinde Ayhan Pars'a 3 bin 200 doları teslim etti. Ayşe Altıntaş'a teşekkür eden Ayhan Pars, "Her insanın yapamayacağı bir şeyi yaptı. Bu konu İnşallah başka insanlarımıza da örnek olur. Sağ olsun" dedi.

Ayşe Altıntaş ise "Çöpteki giysilerin yanında cüzdanı fark ettim. Baktım içinde para var. Ben önce çocukların oynadığı oyuncak para zannettim. Sonra çocuklara gösterdim. Çocuklar gerçek para olduğunu söylediler. Ben de karakola teslim ettim" diye konuştu.

Ayşe Altıntaş'ın örnek davranışı olayı duyanlar tarafından takdirle karşılanarak "İnsanlık ölmemiş" dedirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deniz üstü rüzgar enerjisinde Ege ve Marmara ön plana çıkıyor
Deniz üstü rüzgar enerjisinde Ege ve Marmara ön plana çıkıyor
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacak
Kamuda bilgi ve iletişim teknolojilerine bu yıl 21,2 milyar lira yatırım yapılacak
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Emekli maaşı bayram ikramiye ödeme günleri 2023 TC numarasına göre
Emekli maaşı bayram ikramiye ödeme günleri 2023 TC numarasına göre
Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı
Ukrayna savaşı büyüyebilir! Bazı Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderecek!
Ukrayna savaşı büyüyebilir! Bazı Doğu Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderecek!
Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı transfer etti
Melikgazi Kayseri Basketbol, Fatmanur Karakaş'ı transfer etti
İzmir Çeşme'de bayram tatilinde yüzde 80'in üzerinde doluluk beklentisi var
İzmir Çeşme'de bayram tatilinde yüzde 80'in üzerinde doluluk beklentisi var
İsveç'in Türkiye'ye iadeye hazırlandığı 'PKK'lı' sahte çıktı
İsveç'in Türkiye'ye iadeye hazırlandığı 'PKK'lı' sahte çıktı