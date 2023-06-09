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Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı

Morgan Stanley dolar/TL kuru ve faiz beklentisini açıkladı

Morgan Stanley bir raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini Haziran ayında yüzde 20, Ağustos’ta yüzde 25’e yükselteceği tahminini paylaştı. Stanley, yıl sonu dolar kuru tahminini 28 olarak açıkladı.

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Morgan Stanley Türk ekonomisine ilişkin bir raporunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları doğrultusunda Türk Lirası’nda değer kaybı ve yüksek faiz oranlarıyla daha konvansiyonel politikalar beklediğini bildirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre raporda Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının geleneksel para politikasına dönüşün bir işareti olduğu belirtildi.

Seçimlerin ardından Türk lirasında değer kaybı ve finansal koşullarda sıkılaşma beklediğini belirten kurum ekonomistleri para biriminde dünkü kadar sert değer kaybı beklemediklerini, yıl sonu tahminlerinin 28 civarında olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’ndan 2 yıldan uzun süre sonra ilk kez bu ay faiz artışı beklediklerini açıklayan kurum ekonomistleri “Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atanmasının ve TCMB yönetiminde beklenen değişikliklerin yapılmasının ardından politika faizinde normalleşme bekliyoruz. Para politikasında kademeli bir normalleşmenin tercih edileceğini düşünüyoruz. 22 Haziran’da gerçekleşecek toplantıda politika faizinin yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükselmesini, Ağustos ayında da yüzde 25’e çıkabileceğini öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Faiz konusunda belirsizliklerin çok yüksek olduğu vurgulanırken “TCMB’de olası yeni atamalar ve bankanın iletişimi bu ayki toplantı öncesi görüşlerimizin farklılaşmasına neden olabilir.” dendi.

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