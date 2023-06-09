Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan dünya basınında! Erdoğan'ın hamlesi şaşırttı: İki noktaya dikkat çektiler!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) Başkan Erdoğan'ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın ataması dünya basınında geniş yer bulurken, uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.
Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.
Gazetede "Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı." ifadelerine yer verildi.