Amazon Türkiye'den Prime üyelerine özel "Çok Al & Az Öde" hizmeti

Amazon Prime üyeleri, yeni hizmetle "PRIME10" kodunu kullanarak seçili ürünlerde geçerli yüzde 10 indirimden faydalanabilecek

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Türkiye, benzersiz avantajlarla sunduğu Prime programına yeni bir hizmet daha ekledi. "Çok Al & Az Öde" hizmeti sayesinde Prime üyeleri, binlerce seçili üründe 250 TL ve üzeri alışverişleri için adet ve tutar limiti olmaksızın sepette yüzde 10 indirim hakkı kazanacak.

Prime üyelerinin indirimden faydalanmaları için ödeme sayfasında, ödeme bilgileri altındaki "Hediye Kartları ve Promosyon Kodları" yazan kutuya "PRIME10" kodunu girerek alışverişlerini tamamlamaları yeterli olacak.