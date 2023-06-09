Donald Trump hakkında "gizli belgeler"e ilişkin dava açıldı

ABD medyası, eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında dava açıldığını duyurdu.

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ABD basınındaki haberlere göre, adlarının açıklanmasını istemeyen iki savcılık yetkilisi, 7 ayrı suçtan yargılanacak Trump'ın davasına ait dosyanın avukatlarına gönderildiğini belirtti.

Yetkililer, savcılığın dün Trump'ın avukatlarıyla iletişime geçerek davanın içeriği hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu dava hakkında resmi açıklama yapmazken bu konudaki haberlere yönelik soruları da yanıtsız bıraktı.

Trump'ın avukatı James Trusty de dün akşam katıldığı bir televizyon kanalında, müvekkiline isnat edilen suçlamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Trusty, Trump'ın "ABD ulusal savunma bilgilerini kasten alıkoyma, bu bilgilere ulaşmayı engelleme, yalan beyan ve komplo kurmak" suçlarından yargılanacağını söyledi.

Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Gelecek salı yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın malikanesinden çıkan gizli belgeler

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.