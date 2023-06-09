Ukraynalı anne ve kızı İslamiyet’i seçti

Karabük’te Ukraynalı anne ve kızı İslamiyet’i seçerek müslüman olduktan sonra Safiye ve Melek adını aldı.

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Ukraynalı Lıubov Maksymenko ve Alona Alekseienko isimli anne ve kızı Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldular.

Müslüman olmaya karar veren Lıubov Maksymenko ve Alona Alekseienko için İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi.

İhtida merasiminde İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında, Lıubov Maksymenko ve Alona Alekseienko'ya özlü bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Lıubov Maksymenko "Safiye", Alona Alekseienko "Melek" isimlerini aldılar.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Emin tarafından yapılan dua ile tamamlanan merasim sonunda, İl Müftüsü Ercan Aksu ve İl Müftü Yardımcısı Merve Yumlu, Safiye ile Melek’e "İhtida Belgeleri" ile birlikte Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.