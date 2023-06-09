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Kocaeli'de atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

Kocaeli'de atık malzemeler sokak hayvanlarına yuva oluyor

KOCAELİ'nin BAŞİSKELE ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" kapsamında hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplar sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık seferberliğine, geri dönüşüme, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verilen değer doğrultusunda atık malzemeler geri dönüştürülmeye devam ediliyor.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, sıfır atık seferberliğine katkı sunulmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediyesi, ilçede toplanan atık malzemeleri değerlendiriyor.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde toplanan geri dönüşüm malzemeleri, hurda levhalar, metaller ve atık ahşaplardan sokaktaki kedi ve köpekler için yuvalar yapılıyor.

Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açan Başiskele Belediyesi, mama ve yem desteğinin yanı sıra ilçenin muhtelif yerlerine yerleştireceği yeni kulübelerle sokak hayvanlarına yuva desteği sağlayacak.

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