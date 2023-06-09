Kadir Dinç kimdir, aslen nereli? Kadir Dinç Diyanet'e atandı, yeni görevi ne oldu?

9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre Kadir Dinç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu gelişmenin ardından Kadir Dinç merak konusu oldu. Peki Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olan Kadir Dinç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Kadir Dinç Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Bu sıcak gelişme sonrasında Kadir Dinç kimdir merak edildi. Aslen Kütahyalı olan Kadir Dinç, 1973 doğumlu. Hafız olan Kadir Dinç, Kütahya Merkez İmam Hatip Lisesinde okudu.

Kadir Dinç kimdir, aslen nereli?

1973 yılında Kütahya'da doğdu. İlkokulu köyünde okudu.

1984-1987 yılları arası DİB Kütahya Merkez Mollabey Kur'an Kursunda hafızlığını ikmal etti.

1987-1994 yılları arasında Kütahya Merkez İmam Hatip Lisesinde okudu.

1994 yılında Kütahya Merkez Kaditler Camii müezzin kayyımı olarak atandı.

1995-1999 yılları arası Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi aldı.

1999-2002 yılları arası Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 9. Dönem kursiyeri olarak ihtisas yaptı. Lisans ve ihtisas eğitimi dönemlerinde Konya/Karatay İlçe Müftülüğü Sedirler Hasandede Mescit Küpeli Camii imam hatibi olarak göreve devam etti.

2002-2006 yılları arası DİB Trabzon/Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi Müdürlüğünde öğretmen olarak çalıştı.

2003 yılında Ankara’da 289.Kısa dönem olarak vatani görevini yaptı.

2006 yılında DİB Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğüne öğretmen olarak naklen atandı.

2007-2011 yılları arası Antalya Hacı Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Temel İslam Bilimleri Tefsir alanında lisansüstü eğitimini tamamladı.

2011-2017 yılları arası Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

20 Haziran 2017 tarihinde Başkanlık Makamı Oluru ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne tedviren görevlendirildi.

20.12.2017 tarih ve 2017/587 sayılı atama kararı ile aynı göreve asaleten atandı.

04.06.2022 tarih ve 2022/235 sayılı atama kararı ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve 3 çocuk babası. Arapça ve Almanca bilmektedir.