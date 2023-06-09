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Fatih Altaylı ile Cübbeli Ahmet Hoca kavgası kızıştı! 'Kıvanç Tatlıtuğ gibi olsam bana cinsellik duyacakmış'

Fatih Altaylı ile Cübbeli Ahmet Hoca kavgası kızıştı! 'Kıvanç Tatlıtuğ gibi olsam bana cinsellik duyacakmış'

Cübbeli Ahmet hoca ile Fatih Altaylı arasındaki savaş kızıştı. Cübbeli Ahmet Hoca, "Erkek erkeğe tokalaşmada tehlike var" dedi. Fatih Altaylı, "Ucuz atlatmışım" diye eleştirdi. Cübbeli Ahmet, "Çok can çekilecek bir tipin mi var da benden kurtuldun" diye sordu. Fatih Altaylı, "Cübbeli'nin bana cinsel istek duymamasının nedeni cinsiyetim değil, yakışıklı ya da çekici olmamammış. Demek ki, tipim iyi olsa düşünecekmiş" diyerek Cübbeli'ye bir kez daha vurdu.

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile gazeteci Fatih Altaylı arasındaki 'erkek erkeğe tokalaşma' polemiği gittikçe bel altına inmeye başladı. Fatih Altaylı'nın Cübbeli Ahmet'e bugünkü cevabı olay oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'ya "Kıvanç Tatlıtuğ gibi tipim olsa demek ki bana cinsel bana cinsellik duyacakmış" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca ile Fatih Altaylı'nın kavgası daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. 

Söz düellosu nasıl başladı?

Polemik Cübbeli Ahmet Hoca'nın "İki erkeğin tokalaşmasında tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz" dedi. Cübbeli Ahmet Hoca ile yaptığı programlar reyting rekorları kıran Fatih Altaylı, "Demek ki ben ve Murat Bardakçı paçayı iyi kurtarmışız" diye eleştirdi. Kendisine cinsel sapık dediğini iddia ettiği Fatih Altaylı'ya, Cübbeli Ahmet Hoca, "Senin de tipinde çok can çekilecek bir tipin mi var da benden zor kurtardın diyorsun" karşılığını verdi. 

Demek ki, Kıvanç Tatlıtuğ gibi biri olsam...

 Fatih Altaylı, Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Senin de tipinde çok can çekilecek bir tipin mi var da benden zor kurtardın diyorsun" sözleri için "Cevabı beni sevindirdi. Korkmama gerek yokmuş. Zaten benim tipimi beğenmiyormuş. Ama demek ki, tipim iyi olsa düşünecekmiş.  Kendisinin bana cinsel istek duymamasının nedeni cinsiyetim değil, yakışıklı ya da çekici olmamammış. Demek ki, Kıvanç Tatlıtuğ falan gibi biri olsam korkmam gerekirmiş." dedi. 

Cinsel içerikli videolarını yayınlayanlara kızmayıp...

Odatv'nin "Cübbeli Ahmet ile aranızdaki kırgınlığı gidermeyi düşünüyor musunuz?" soruna Fatih Altaylı, "Kendisini hapse atanlara, cinsel içerikli gizli çekilmiş videolarını yayanlara, kendisini fuhuş yaptırmak için yurt dışından kadın getirme suçu ile yargılayanlara ve onlara yol verenlere kırılmayıp hatta üstüne üstlük desteklerken benim şaka yollu takılmama kırılıyorsa kendi bilir. Benim diyecek bir şeyim olmaz" yanıtını verdi. 

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