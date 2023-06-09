Yeşim Salkım imaj değiştirdi! Derin göğüs dekolteli pozuna gelen yoruma sinirlendi
|
Yeşim Salkım imaj değiştirdi ve saçlarına perma yaptırdı. Salkım son halini sosyal medyada paylaşarak dikkat çekti. Şarkıcı derin göğüs dekolteli pozuna gelen "Saçma sapan" yorumuna ise sert çıktı.
Özel hayatı, sert çıkışları ve gündeme dair yorumlarıyla tanınan Yeşim Salkım sosyal medyayı aktif kullanıyor.
16
Sosyal medyada her anını paylaşan Salkım son olarak imaj değişikliğine gitti.
26
Saçlarına perma yaptıran Salkım tarzını derin göğüs dekolteli elbisesiyle tamamladı.
36
Son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Yeşim Salkım, takipçisinin "Saçma sapan güzel mi oldun sanıyorsun" yorumuna verdiği cevapla dikkat çekti.
46