İzmir'de korkunç olay! Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir kişi, eşini pompalı tüfekle öldürüp daha sonrada intihar etti.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak’ta meydana geldi. Şoför olduğu öğrenilen Mustafa Yılmaz (43), eşi ve 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a (40) tartışma sonrası pompalı tüfekle ateş etti.

Mustafa Yılmaz, daha sonrada aynı silahla intihar etti. Silah sesleri sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı.