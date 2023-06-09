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Kenya Devlet Başkanı: Afrika'da ortak para kullanalım

Kenya Devlet Başkanı: Afrika'da ortak para kullanalım

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Afrika ülkeleri arasındaki ticarette "ortak para birimi" kullanılması çağrısı yaptı.

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Zambiya'nın başkenti Lusaka'da 22'ncisi düzenlenen Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (COMESA) Zirvesi'nde konuşan Ruto, kıtada ekonomik kalkınmaya yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ruto, Afrika ülkelerinin bölgesel ticaret ve entegrasyonun hızla sağlanması için "ortak para birimi" kullanması gerektiğini savundu.

Bölgesel entegrasyonun, insanların ticaret yaparken hangi para biriminin kullandığına bakmadan rahatça hareket etmesi anlamına geldiğine dikkati çeken Ruto, ortak para birimiyle sınırların kalkacağını ve işbirliğinin artacağını belirtti.

Afrikalı iş insanları ve bankalar, ülkeler arası para transferlerinde daha çok ABD ve Avrupa ülkelerindeki bankaları kullandığı için bu işlemler 3 ila 5 güne uzayabiliyor.

Pan-Afrika Ödeme ve Uzlaşma Sistemi, 13 Ocak 2022'de Gana'nın başkenti Akra'da başlatılmıştı. Yeni sistem, Afrika ülkeleri arasında yerel para birimiyle ödeme yapılmasına olanak sağlıyor.

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