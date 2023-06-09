İstanbul'da Şampiyonlar Ligi heyecanı! Vali Gül açıkladı: Dev final için tüm hazırlıklar tamam!

İSTANBUL'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Cumartesi günü oynanacak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finali öncesi İstanbul Valisi Davut Gül alanda incelemelerde bulundu. Vali Davut Gül, “ 15 bin e yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı. İstanbul’umuzun marka değerini daha üst düzeye çıkartabilecek tedbirlerimiz de alındı. Bu anlamda hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul dünyanın göz bebeği. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği yapacak” dedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi final müsabakası öncesi alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrası Vali Davut Gül alınan tedbirler ve güvenlik önlemleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3-4 aydır hazırlıkların olduğunu ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, ” Yaklaşık 3-4 aylık bir hazırlık var. Yarın da inşallah maçı hep birlikte izleyeceğiz. Hazırlıkları yerinde incelemeye geldik. Güvenlik başta olmak üzere trafik ve bütün benzeri hazırlıklar tamam. 15 bin e yakın emniyet görevlimiz tedbirlerini aldı. Bazı yollar trafiğe kapanacak. Özellikle vatandaşlarımıza ilan edilen yollara çıkmamalarını istirham ediyoruz. Kalınacak otellerden, gelinecek havalimanına kadar bütün güzergahlar hesaplandı. İçeride ağız tadıyla maç izlenebilecek, İstanbul’umuzun marka değerini daha üst düzeye çıkartabilecek tedbirlerimiz de alındı.

Bu anlamda hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul dünyanın göz bebeği. Bu tür organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği yapacak. Hem ülkemiz açısından, hem şehrimiz açısından önemli bir tanıtım imkanı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz bir organizasyon hazırlamışlar.

Biz de son hazırlıkları yerinde görmüş olduk. 52 bini yabancı olmak üzere 70 bin seyircimiz gelecek. Her maçta olduğu gibi bu maçta da biletsiz hiç kimse alınmayacak. Dışarda buna yönelik tedbirler yapılmış. Taksilerin gideceği güzergahlar belirlenmiş. Bunu hem taksiciler, hem de ilgili odalar ve gelecek seyirciler biliyor. Bütün hazırlıklarımız tamam bekleyeceğiz” dedi.

Açıklamaların ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler alandan ayrıldı.