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4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu

ELAZIĞ’da 4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası Ali Haydar Doğan (44), polis ekipleri tarafından bulunarak Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıklıları Hastanesine götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre şizofreni hastası Ali Haydar Doğan, 4 gün önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine muayene için gitti. Doğan, ailesi ile birlikte sıra beklerken bir anda ortadan kayboldu. Bunun üzerine baba İbrahim Doğan durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptığı çalışmalar çerçevesinde Ali Haydar Doğan’ı Elazığ-Diyarbakır Karayolu'nda buldu. Doğan, çağrılan ambulansla polis ekipleri eşliğinde Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıklıları Hastanesine götürüldü.

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