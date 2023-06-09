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Sudan, BM temsilcisi Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etti

Sudan, BM temsilcisi Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etti

Sudan hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Temsilcisi Volker Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etti.

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Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan Cumhuriyeti hükümeti, BM Genel Sekreterine (Antonio Guterres) BM Sudan temsilcisi ve BM'nin Sudan'daki Geçiş Entegre Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes’in 8 Haziran Perşembe itibarıyla istenmeyen kişi ilan edildiğini resmen bildirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Orgeneral Burhan'ın Guterres'e mektubu

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçen ay, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'e alternatif bir aday göstermesini istemişti.

Burhan, Perthes'in kendilerine sunduğu raporlarda, askeri ile sivil gruplar arasında 5 Aralık 2022'de imzalanan çerçeve anlaşma üzerinde fikir birliği olduğunu savunarak yanlış bilgilendirme yaptığını ve bu iddiaların gerçeklerle açıkça çeliştiğini ileri sürmüştü.

Perthes'in varlığının, BM'ye yönelik izlenim üzerinde olumsuz etki yaptığını öne süren Burhan, Perthes’in misyonun başında olduğu zamanın uzamasının, UNITAMS'ın geçiş sürecinin başarılı şekilde geçmesine katkıda bulunmadığının göstergesi olduğunu ifade etmişti.

Burhan, mektubunda, "BM Genel Sekreteri Guterres'ten, Perthes'e bir alternatif aday göstermesini istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Guterres, mektup karşısında şoke olmuştu

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Burhan'dan aldığı mektup karşısında şoke olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, Guterres'in, BM Sudan Temsilcisi Perthes’in çalışmalarından gurur duyduğu ve ona duyduğu tam güveni yeniden teyit ettiği vurgulanmıştı.

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