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CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na şok danışman eş suçlaması!

CHP'li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na şok danışman eş suçlaması!

Sosyal medya fenomeni Jahrein, TBMM' kürsüsünde türkü söyleyip Hacivat Karagöz oynatan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'na danışman eş iddiasını sordu.

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Twitch'te yaptığı yayınlarıyla bilinen, Jahrein adıyla tanınan Ahmet Sonuç, seçim öncesi ve sonrası, muhalefete yaptığı eleştirileriyle dikkat çekiyor.

Jahrein, bu kez TBMM'de ilginç tavırları ve konuşmalarıyla gündeme gelen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu eleştirdi.

Eşiniz bir vekile danışman mı?

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jahrein, eşinin danışman olması için Kayışoğlu'nun yaptığı iddia edilen bypas operasyonunu sordu. 

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