Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burhan İşliyen Diyanet'te yeni görevi nedir?

9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre Burhan İşliyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Bu yeni gelişmenin ardından Burhan İşliyen merak konusu oldu. Peki kimdir Burhan İşliyen, kaç yaşında, aslen nereli?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, Burhan İşleyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Bu son gelişme sonrasında Burhan İşleyen merak edildi. Aslen Erzincanlı olan Burhan İşliyen 1969 yılında doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Burhan İşliyen evli mi, eşi kimdir?

Dr. Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli?

Dr. Burhan İşleyen, 1969 yılında Erzincan, Kemah ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Kemah'ta tamamlamış 1987 yılında Kemah İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Aynı yıl Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girerek 2 yıl sonunda Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine geçiş yapmıştır.

1992 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olan Burhan İşleyen, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf ana bilim dalında "Muhammed Masum el-Ömeri el Müceddidi'nin es-Seb'u-l Esrar Fi Medarici-I Ahyar adlı eserinin tercüme ve değerlendirmesi" adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Doktorasını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an-ı Kerim Açısından Dünyevileşme, Sebep ve Sonuçları" konulu tezi ile tamamlamıştır.

1992-93 yılları arasında Hatay, 1994-97 yılları arasında Kayseri İncesu İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenliği, 1998 yılında Malatya Yeşilyurt Görgü İlköğretim okulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığının 1997 yılında açtığı müftülük sınavını kazanarak önce Malatya Doğanşehir, sonra Erzincan Üzümlü İlçe müftülüğü görevlerinde bulunan Burhan İşleyen, evli ve dört çocuk babasıdır.