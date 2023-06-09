Gaziantep'te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Abone ol
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 7 Haziran tarihinde operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Yakalanan şüpheli yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.