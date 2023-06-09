Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul'un, dünyadaki organize borsalar arasında 2022 yılında, dolar bazında yüzde 105 ile en fazla getiriyi sağlayan borsa olduğunu bildirdi.

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TSPB'den yapılan açıklamada, birlik tarafından hazırlanan "Türkiye Sermaye Piyasası 2022" başlıklı raporun sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, küresel enflasyonda yaşanan artış, gelişmiş ülke merkez bankalarının güçlü parasal sıkılaşma adımları, artan resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle dünya genelinde borsa getirilerinin negatif olduğu 2022 yılında, Borsa İstanbul, getiri şampiyonu oldu.

Dünyada borsalara kote olan şirketlerin toplam piyasa değeri yüzde 18 azalarak 101 triyon dolara gerilerken, Borsa İstanbul, dolar bazında yüzde 105 artışla, organize borsalar arasında en fazla getiriyi sağlayan borsa olarak öne çıktı.

Gelişmiş 23, gelişmekte olan 24 ülkenin büyük ve orta ölçekli şirketlerinin performansını yansıtan MSCI ACWI Endeksi, 2022 yılını dolar bazında yüzde 18, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi ise yüzde 20 kayıpla tamamladı. Geçen yıl 91 borsadan sadece 21'i pozitif getiri sağlarken, 70 borsa yılı kayıpla tamamladı.

Ana endeks verilerine göre, 2022 yılında organize borsalar arasında dolar cinsinden en fazla getiriyi sağlayan ikinci borsa yüzde 79 ile Zimbabve olurken, Arjantin Borsası yüzde 40 getiriyle üçüncü, Şili Borsası ise yüzde 27 oranıyla dördüncü oldu.

En fazla kayıp yaşanan 10 borsadan 4'ü Afrika, 4'ü Asya ülkeleri borsaları, birisi ABD, diğeri ise Polonya Borsası olurken; Sri Lanka, Gana, ABD ve Tayvan'da borsa endeksleri dolar bazında yüzde 30'ları aşan kayıplarla yılı tamamladı.