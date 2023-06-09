 Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.Abone ol
Bankadan yapılan açıklamada, ülkede hane halkı enflasyon beklentilerinin yüksek seviyede seyrettiği belirtildi. Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.
Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.