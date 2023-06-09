BIST 5.557
DOLAR 23,43
EURO 25,29
ALTIN 1.479,90
HABER /  DÜNYA

 Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Rusya Merkez Bankası'ndan faiz kararı

 Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bıraktığını duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede hane halkı enflasyon beklentilerinin yüksek seviyede seyrettiği belirtildi. Ekonomik faaliyetlerin beklentilerin üzerinde toparlandığına işaret edilen açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 7,5 seviyesinde bırakma kararı almıştır.” ifadesine yer verildi.

Piyasa beklentileri de Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakacağı yönündeydi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul tepki çeken görüntü: Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti!
İstanbul tepki çeken görüntü: Yerde yatan köpeği otomobiliyle ezerek telef etti!
Yunus Arıncı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Arıncı görevi nedir?
Yunus Arıncı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Yunus Arıncı görevi nedir?
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Karne görüşleri ilkokul karnesine ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri
Karne görüşleri ilkokul karnesine ne yazılır? 2. dönem 1.2.3.4 sınıf karne görüşleri
Gaziantep'te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
Gaziantep'te hakkında hapis cezası bulunan FETÖ firarisi tutuklandı
4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu
4 gündür haber alınamayan şizofreni hastası bakın nerede bulundu
Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burhan İşliyen Diyanet'te yeni görevi nedir?
Burhan İşliyen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Burhan İşliyen Diyanet'te yeni görevi nedir?
UNESCO Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti
UNESCO Manas Destanı'nın ilk el yazmasını insanlığın ortak mirası ilan etti