3 yaşındaki çocuk otomobilin üzerine düştü! Ailesi de şok oldu

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk balkondan park halindeki aracın üzerine düştü. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Bursa'da 5 katlı bir binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Emir Asaf Ercan, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Park halindeki otomobilin tavanına düşerek yaralanan çocuk, ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.