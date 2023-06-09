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Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde ilk gün tamamlandı

Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde ilk gün tamamlandı

ANTALYA'da başlayan Avrupa Plaj Hentbolu Finalleri'nde Türkiye'yi temsil eden Konyaaltı Belediyesi'nin erkek takımı ilk iki maçını kazanırken, kadın takımı bir maçından galip, diğerinden mağlup ayrıldı.

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Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) plaj hentbolunda kulüpler bazında en önemli organizasyonu olan ve Konyaaltı sahilinde gerçekleştirilen Avrupa Plaj Turu Finalleri'nde ilk gün mücadeleleri tamamlandı.

11 ülkeden erkeklerde ve kadınlarda 14'er takımın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye’yi temsil eden Konyaaltı Belediyesi'nin iki takımı bugün oynadığı toplam 4 mücadelenin 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Konyaaltı Kadın Plaj Hentbol Takımı, B Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'dan Multichem Szentendrei NKE'ye 2-0 kaybederken, ikinci karşılaşmada Büyük Britanya ekibi London GD'yi 2-0 yendi.

Konyaaltı Erkek Plaj Hentbolu Takımı ise B Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Polonya'dan EKOSERWIS DAMY RADE Inowroclaw'ı 2-1, ikinci maçta da Portekiz'den Vegetas BHC'yi 2-0 mağlup etti.

Yarın ikinci gün mücadeleleriyle sürecek organizasyon, 11 Haziran Pazar günü sona erecek.

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