Çağatay Özdemir kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Çağatay Özdemir evli mi?

9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre İletişim Başkan Yardımcılığı'na; Çağatay Özdemir atandı. Bu gelişme sonrasında Çağatay Özdemir kimdir, aslen nereli merak konusu oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çağatay Özdemir kaç yaşında?

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9 Haziran Resmi Gazete kararları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre, 33 yaşındaki Çağatay Özdemir, İletişim Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Bu gelişme sonrasında Çağatay Özdemir kimdir, aslen nereli merak konusu oldu. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çağatay Özdemir kaç yaşında?

Çağatay Özdemir kimdir?

Çağatay Özdemir üniversite lisans eğitimini 2010 senesinde Dumlupınar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. Çağatay Özdemir 2013 senesinde Saint Joseph Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi görevinde bulunmuştur.

Ardından Türkiye'ye dönen Çağatay Özdemir Marmara Üniversitesi'nde Orta Doğu Enstitüsü Uluslararası İlişkiler bölümünde doktoraya başladı. Buradan 2018 senesinde mezun olmuştur.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Çağatay Özdemir'in Twitter'da 15 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabına "@cagatayozdemirr" adresinden ulaşabilirsiniz.