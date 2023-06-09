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Ağrı'da ihale operasyonu: HDP’li Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Ağrı'da ihale operasyonu: HDP’li Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı!

Ağrı'nın Patnos ilçesi merkezli 4 ilde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Patnos Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma ve talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van, İstanbul, Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Müşerref Geçer, belediye çalışanı U.L, elektrik teknisyeni R.D. ile özel şirket çalışanı E.Y. gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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