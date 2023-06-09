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Rusya'dan Japonya'ya tepki! Japon büyükelçi dışişlerine çağrıldı

Rusya'dan Japonya'ya tepki! Japon büyükelçi dışişlerine çağrıldı

Japonya’nın Moskova Büyükelçisi Kozuki Toyohisa, ülkesinin Ukrayna’ya askeri sevkiyat kararı alması nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Kozuki’nin Bakanlığa çağrılarak Japonya’nın Ukrayna’ya zırhlı ve zırhsız askeri araçlar sevk etme kararının bölgedeki durumu tırmandıracağının iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya Başbakanı Kişida Fumio yönetiminin, Ukraynalı teröristlerin, kendilerine verilen askeri teçhizatları kullanarak gerçekleştirdikleri suçlar sonucunda Rusya'nın sınır bölgeleri de dahil olmak üzere sivillerin ölmesiyle ilgili sorumluluğu paylaşmaya hazır olması gerektiği vurgulandı." ifadesi kullanıldı.

Japonya’nın bu adımla Rusya ile ilişkilerini “tehlikeli bir çıkmaza” sürüklediğine işaret edilen açıklamada, benzeri adımların “ciddi sonuçlarının” olacağı kaydedildi.

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