Mezun olacak öğrenciler için 2. dönem karne görüş örnekleri

Türkiye’de 81 ilde 16 Haziran cuma günü gerçekleştirilecek. Karneleri erkenden teslim alan öğretmenler, öğrenciler hakkındaki düşüncelerine karne görüşlerinde yer verecek. Öğretmen görüşü bölümünde ne yazması konusunda kararsız kalanlar için farklı, değişik ve özel karne görüşü sözlerini derledik. İşte, 2. döneme özel öğretmen karne görüşü sözleri…

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2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran cuma günü sona erecek ve yaz tatili başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri dönemin sona ermesiyle karne heyecanı yaşayacak. Öğretmenler ise yaz tatiline girmeden önce öğrencilerinin dönem değerlendirmesi yapacakları karne görüşlerini hazırlayacak. Kimi öğrenciler dönem boyu sarf ettikleri çabaları karneleriyle beraber başarı belgeleriyle taçlandıracak. Kimi öğrenciler ise neden başarısız olduklarını yaz tatilinde düşünme fırsatı yakalayacak. Öğretmenler ise başarılı öğrenciler karne görüşlerinde tebrik temennisinde bulunurken başarısız olanlar için ise motive edici sözler kullanacak. İşte, 2023 öğretmen karne görüşü örnekleri

Mezun olacak öğrenciler için karne görüşleri

”Bundan sonraki hayatınızda tüm başarıların, tüm mutlulukların, tüm güzelliklerin sizinle olmasını dilerim, siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Hiçbir zaman sizi unutmayacak olan öğretmeniniz…”

”Sizinle çalışmak benim için gururdu, her şey için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hayatınızda da başarılarınızın artarak devam edeceğine şüphem yok. Bir gün bir yerlerde görüşmek üzere.”

Hatırladığınızda yüzünüzde küçücük bir tebessüm bile bırakan hatıraların, gönlünüze büyük umutlar getirmesini dilerim.”

Yeni yaşamınızda da çok başarılı ve mutlu olacağınızı biliyorum. Yeni hayatın size sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesi dileğiyle.”

”Yaşam boyu tüm güzellikler sizinle olsun.” Eğitim hayatının bundan sonraki yıllarında hep başarılı olmanı dilerim…

”Tüm umutlar ve başarılar seninle olsun.” Bugün hayatında yeni bir sayfa açtın.. Başarıların peşini hiç bırakmaması ümidiyle…