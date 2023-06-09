Avrupa Şampiyonası'nda Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Takım'ın 16 Haziran'da Letonya ve 19 Haziran'da Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri D Grubu maçlarının kadrosu açıklandı.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı. Muhammed Şengezer, Salih Uçan ve Kenan Karaman sürpriz tercihler olarak göze çarptı. Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır



Defans: Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu



Orta saha / Forvet: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Umut Bozok, Umut Nayir.

A Milli Takım'ın programı

A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 11 Haziran Pazar günü saat 15.00'ten itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Letonya maçının hazırlıklarını bu tesiste yapacak Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını aynı gün saat 18.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirecek.

A Millî Takım kafilesi, Letonya maçı için 14 Haziran'da Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla bu ülkenin başkenti Riga'ya gidecek.

Letonya maçı 16 Haziran'da

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve bir futbolcumuz, 15 Haziran Perşembe günü TSİ 18.15'te Letonya maçına ev sahipliği yapacak Skonto Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, maç öncesindeki resmî idmanını toplantının ardından TSİ 19.00'da bu tesiste gerçekleştirecek.

Letonya - Türkiye müsabakası, 16 Haziran Cuma günü TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Galler maçının tarihi ise 19 Haziran

A Millî Takımımız, Galler ile oynayacağı karşılaşma için 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te THY'ye ait uçakla Riga'dan Samsun'a geçecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncumuz, 18 Haziran Pazar günü saat 18.45'te Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, karşılaşma öncesindeki resmî antrenmanını da bu statta saat 19.30'da yapacak.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 19 Haziran günü oynanacak olan Türkiye - Galler maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.