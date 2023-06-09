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Konya'da 120 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Konya'da 120 yıllık tarihi cami restore ediliyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan 120 yıllık caminin restorasyonuna başlandı.

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Konya Büyükşehir Belediyesinin tarihi eserlerin korunmasına yönelik çalışmaları kapsamında ilçedeki Kurucuova Camisi'nin restorasyonuna başlandığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, caminin restorasyon bedelinin yaklaşık 12 milyon lirayı bulacağını belirtti.

Şehirlerin kültürleriyle yaşayıp, kültürleriyle yükseleceğine işaret eden Altay, "Biz de şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak, bunları aslına uygun şekilde ihya etmek için çalışıyoruz. Asırlık camimizde aslına uygun olarak restorasyon çalışmalarına başladık. En kısa sürede tamamlayarak yeniden ibadete açmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

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