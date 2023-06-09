Sivas'ta tuzak olarak canlı keklikleri kullandılar, binlerce lira cezadan kaçamadılar

SİVAS'ın Divriği ilçesinde tuzakla keklik avına çıktıkları ileri sürülen 4 kişiye 105 bin 80 lira para cezası uygulandı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ile Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasak olmasına rağmen ilçe kırsalında tuzak kurarak keklik yakalamaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin avda canlı mühre olarak kullandığı 4 kınalı keklik ile 4 kafes ve 7 kıl tuzağa da el konuldu. Keklikler ekipler tarafından doğaya salındı.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilere 105 bin 80 lira tazminat ve idari para cezası uygulandı.