Ünlü şef Somer Sivrioğlu hapse girebilir! 22 yıl 6 ay cezalandırılması istendi
BEŞİKTAŞ'ta 20 Mayıs 2022 tarihinde ünlü şef Somer Sivrioğlu’na ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi ise yaralanmıştı. Sivrioğlu hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İşte davanın ilk duruşmasında yaşananlar...
Ünlü şef ve sunucu Somer Sivrioğlu’nun, Beşiktaş’ta 20 Mayıs 2022’de kendisine ait restoranın bakımını ve onarımını yapmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettiği iddia edilen bahçe duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin ölümüne 1 kişinin ise yaralanmasına ilişkin davanın görülmesine başlandı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada yapı sahibi sıfatında yer alan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal ve tarafların avukatları hazır bulundu.
"Bilgim yoktur"
Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Levent Kula, "Burası tek katlı restoran olarak işletilen bir yerdir. 2020 senesinde babam vefat edince miras yoluyla pay olarak bana geçti.
-Buraya 1979 yılından beri rahmetli dedemin yaptığı kira sözleşmesi yapılmıştır. O tarihten beri de aynı kiracı vardır. Bu yapının istinat duvarının eskimiş veya yıkılacak durumda olduğundan bilgim yoktur.