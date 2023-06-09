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Mavi Marmara sonrası bir ilk! 13 yıl sonra Alanya'ya geldiler!

Mavi Marmara sonrası bir ilk! 13 yıl sonra Alanya'ya geldiler!

Mavi Marmara krizinin ardından ilk İsrailli turist taşıyan yolcu gemisi Alanya'ya demir attı. Gemiden inen bin 601 turist ve 601 personel çarşıda alıveriş yaptı.

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İsrail'in Hayfa Limanı'ndan yola çıkan 207 metre uzunluğundaki lüks kurvaziyer gemi, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide bin 601 İsrailli yolcu ve 601 personel bulunduğu belirtildi. Alanya Emniyeti. Sahil Güvenlik ve liman işletmecileri tarafından olağanüstü önlem alınırken, denizin bir kısmına güvenlik dubaları yerleştirildi. Polis ve özel güvenlikçiler çevrede kuş uçurtmadı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen binlerce turist, kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken, 120 turist ise otobüslerle Manavgat ve Side bölgesine gitti. Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen turistler, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edecek.

Mavi Marmara olayı

31 Mayıs 2010 tarihinde İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi'nin organize ettiği ve Gazze'ye insani yardım taşıyan 6 gemiye, uluslararası sularda İsrail saldırı yapmış ve İsrailli komandolar 1 gemide bulunan 10 kişinin ölümüne neden olmuşlardı. Bu olay üzerine Türkiye, İsrail ilişkilerini sonlandırmıştı.

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