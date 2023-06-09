'Şakkadanak' Necmettin Batırel'den dolar yorumu! Bu saatten sonra dolar düşer mi?

Özgür Demirtaş'la CNN Türk canlı yayınında girdiği polemikte "Şakkadanak satırım bir 10 milyar dolar çil yavrusu gibi dağılırlar" sözleriyle fenomen olan Necmettin Batırel'den 23 lirayı aşan dolarla ilgili yeni yorum geldi. Doların tepe noktasına ulaştığını belirten Batırel, doların düşeceği rakamı verdi.

Abone ol

'Şakkadanak' olarak sosyal medya fenomeni haline gelen ekonomist Necmettin Batırel'den 23 lirayı aşan dolarla ilgili yeni tahmin geldi. Doların zirve noktasına ulaştığını savunan Batırel, bu saatten sonra düşüşe geçeceğini iddia etti. Batırel'in paylaşımı yine olay oldu.

Neden 'şakkadanak' deniliyor?

CNN Türk ekranlarında doların 3.5 lirayı gördüğü gün Ahmet Hakan'ın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle ekonomist Necmettin Batırel olay olmuştu.

Batırel'den yeni dolar tahmini

Dolar her yükseldiğinde bu sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan video haline gelen Necmettin Batırel, doların 23.60 lira seviyelerini görmesinin ardından yeni dolar öngörüsünde bulundu. Batırel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra yön aşağı.."

"Kurlar tepe noktasına ulaştı. Dolar 23.37 ile zirve yaptı. Bundan sonra yön aşağı.. önce 23 ardından 21.50'ye kadar geri çekilme başlar." Ancak Batırel bu paylaşımı yaptıktan sonra dolar 23.60 seviyelerini test etti.