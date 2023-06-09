Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haber! Temmuz ayında zam yok...
Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ara zammı beklerken, zamlı maaşların Temmuz ayına yetişmeyeceği belirtiliyor. Memur ve emekli Temmuz'da zam alırken asgari ücretli zamlı maaş için biraz daha beklemek zorunda kalacak.
Milyonlarca asgari ücretli Temmuz ayında yapılacak ek zammı bekliyor. Ancak son dakika haberine göre asgari ücrete ek zam Temmuz ayına yetişmeyecek. Asgari ücretlilerle birlikte asgari ücrete göre maaş artışı alan ücretli çalışanlar da ara zammı almak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Asgari ücretin 12 bin liraya yaklaşması gündemde...
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’muzda çalışmalara başlıyoruz” açıklamasından sonra gözler, asgari ücrette ara zamma çevrildi.
Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret için iki senaryo var. Asgari ücrete yüzde 30 ya da yüzde 35 zam yapılacak. Asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak.
12 bin lira seviyeleri gündeme gelecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Vedat Bilgin, temmuz zammı için “Asgari ücret aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır” demişti. Dolardaki son gelişmelerle, bu miktar 11 bin 500 lira seviyesini geride bıraktı.