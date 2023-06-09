Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haber! Temmuz ayında zam yok...

Kulislerde konuşulanlara göre asgari ücret için iki senaryo var. Asgari ücrete yüzde 30 ya da yüzde 35 zam yapılacak. Asgari ücrete yüzde 30 - 35 arasında bir zam yapılması durumunda, net 11 bin - 12 bin TL bandında bir rakam belirlenmiş olacak.



