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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aybüke öğretmen" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aybüke öğretmen" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimize hizmet etmekten başka hiçbir gayesi olmayan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi, alçakça şehit edilişinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.

Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz."

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