Babalar Günü ayın kaçında, bu pazar Babalar Günü mü 2023?

Her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl yine birçok eş ve çocuk tarafından kutlanmaya devam edecek. Babalarını mutlu etmek isteyen çocuklar ise hediye araştırmalarına başladı. Peki, 2023 Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü ilk ne zaman kutlandı?

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Babalar Günü, sosyal medyada ve arama motorlarında birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Babalar Günü tarihiyle gündeme geliyor. Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın değerini vurguladığımız, hediyelerle onları sevindirdiğimiz bu kutlu gün öncesinde "2023 Babalar Günü bugün mü, ne zaman kutlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 Babalar Günü tarihi ve detaylar…

Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü mesajları

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

*Çok sevdiğim canım babacığıma kucak dolusu sevgilerimi sunar, Babalar Günü'nü kutlarım. *Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

*Üzerime sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var seni çok seviyorum...

*Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla... Bir günümde değil her günümdesin...

*Babanın rolü, yüz öğretmeninkine bedeldir...

*Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan Allah da senin mutluluk ışığını söndürür. Seni, seviyorum babacığım, dünyanın en iyi babasının günü kutlu olsun...

* Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini.. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam...

* Sen güçlü bir çınar gibisin.. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim.. Çünkü bana hep güç verirsin.. Özel günün kutlu olsun.

* Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Canım, günün kutlu ve mutlu olsun!

* Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Seni seviyorum hayatımın anlamı...

* Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, özel günün kutlu olsun...

* Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Seni seven biricik kızın...

* Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, babalar gününü kutlar; saygılar sunarız.