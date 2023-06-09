Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal'dan Berat Albayrak'a ağır sözler! 'Faturası çok ağır oldu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı olan Yeni Şafak yazarı Aldın Ünal'dan, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'a çok ağır eleştiriler geldi. Ak Parti eski milletvekili de olan Ünal, "Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır" dedi. Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine de katılmamıştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Meclis'te düzenlenen yemin törenine ailesinden sadece damadı Berat Albayrak'ın katılmaması dikkat çekmişti. Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni ekonomi yönetimi ilk adımı dolarla ilgili atarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı olan Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal'dan ekonominin eski patronu Berat Albayrak'a sert eleştiriler geldi.

Rasyonellikten çıkış 2018'de başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda oturduğu dönemi ağır sözlerle eleştiren Aydın Ünal, Mehmet Şimşek'in “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözlerini hatırlatıp, "rasyonel zemin"den çıkışın 2018 seçimleri sonrası başladığını öne sürerek Albayrak'ın bakanlık dönemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin Erdoğan'ın ailesinden sadece Esra Erdoğan Albayrak'ın eşi olan Berat Albayrak katılmamıştı. Sümeyye Erdoğan'ın eşi Selçuk Bayraktar yemin töreninde yerini almıştı.

Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü bakanı...

Aydın Ünal, "Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı" diye andığı Berat Albayrak için "Bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti" ifadelerini kullandı.

Onlar yüzünden 10 yıl onarılamayacak bedel

Aydın Ünal, eleştirilerine "Beş yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı" diyerek devam etti.

Hatada payı olanlar bedelini ödemesin

Yeni Şafak yazarı, yazısının ilgili bölümünü "Ekonomide bir “disiplin” ya da “kemer sıkma” dönemi de kaçınılmaz görünüyor. Beklentimiz, bu süreçte çalışanların, dar gelirlilerin, yoksulların korunması. Onların hatada payları yok, inşallah bedelde de payları olmaz" diyerek tamamladı.