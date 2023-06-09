Kızılcık Şerbeti galerici Aylin kim oynuyor, gerçek adı ne? Hamide Akkuş dizileri

Kızılcık Şerbeti sezon finaline doğru giderken heyecanın dozu da arttı. Diziye yeni dahil olan isimlerden biri de Aylin karakteri ile Hamide Akkuş oldu. Fatih'i yaptığı oyunlarla kandıran ve onunla birlikte olan Aylin seyircinin gazabına uğrasa da kim olduğu merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti Aylin Hamide Akkuş kimdir, kaç yaşında, dizileri hangisi?

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Bu akşam Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekrana gelecek. Heyecanlı bir bölümle daha seyirci karşısına çıkacak olan dizide en çok merak edilen isimlerden biri de Aylin oldu. Galeride çalışan ve Fatih'a kafayı takan Aylin karakterine genç oyuncu Hamide Akkuş hayat veriyor. Doğa ile Fatih'in arasına girerek seyircinin tepkisini çeken Aylin kimdir, gerçekte kim oynuyor?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Aylin karakteri gündeme geldi. Aylin karakteri, Fatih'in Doğa'ya araba aldığı galeride çalışan birisidir. Peki ama Kızılcık Şerbeti Aylin kimdir?

Kızılcık Şerbeti Aylin kimdir?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Aylin karakterini canlandıran genç oyuncunun ismi henüz bilinmese de diziye heyecan katacak.

Hamide Akkuş kimdir?

Sosyal medyayı aktif kullanan Hamide Akkuş, TikTok'ta da oldukça popülerdir. Twitter ve Instagram hesaplarında da bol bol paylaşım yapan Hamide Akkuş instagram'da hamideakks adıyla yer alıyor ve yaklaşık 10 bin takipçisi bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde neler oldu?

Doğa, Fatih'in aldattığını öğrense de kimseye hiçbir şey söylemez ve çocuklarının velayetini alabilmek için delil toplamaya başlar. Doğa, yaşadığı acıyı sadece Alev'e anlatır ve ondan yardım ister. Kıvılcım ve Ömer ise aşklarına kaldıkları yerden devam ederler. Sonunda birbirine kavuşan Umut ve Nursema, mutlu günlerinde tatsız bir olay yaşarlar. Kayahan, Ömer'in tüm sırlarını ortaya döker.

Dizinin yeni bölümünde yemekte Kayahan ile Ömer'in kavga etmesi hem Doğa'yı hem de Fatih'in arasını daha da bozar. Nursema ise onu istemeyen Umut'un ailesiyle konuşmaya gider ve onlara Umut'u ne kadar sevdiğini anlatır. Doğa, durmadan Fatih'in onu aldattığını kanıtlaması için delil toplarken Fatih, tekrardan Aylin'in yanına gider. Ancak Abdullah, onları gördüğünde her şey değişir.