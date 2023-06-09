Valilik açıkladı! Bingöl'de düdüklü tencere içinde bulundu

BİNGÖL'ün Adaklı ilçesinde düdüklü tencere içinde terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Abone ol
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 operasyonu düzenlendi.
Ekipler, arazide tespit edilen taş mevzi içinde gömülü 5 kilogramlık düdüklü tencerede basma düzenekli ve fünye bağlantısı bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirdi.
Tespit edilen sığınak ve malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.