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TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı! İşte ilk sözleri...

TCMB'de devir teslim: Hafize Gaye Erkan görevine başladı! İşte ilk sözleri...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini Şahap Kavcıoğlu’ndan devraldı. Erkan, Kavcıoğlu'na emekleri için teşekkür ettikten sonra "Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum" ifadelerini kullandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığına Amerika’da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı. TCMB binasında düzenlenen devir teslim töreni ile Erkan, başkanlığı Şahap Kavcıoğlu’ndan devralarak görevine başladı.

Törende Erkan ve Kavcıoğlu birbirlerine çiçek takdim etti.

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası’na yaptığı hizmetlerden dolayı Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim. Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu ise Erkan’a yeni görevinde başarılar dileyerek, “İnşallah Türkiye ve TCMB için başarılı olur. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah ülke olarak yeni başarılara ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

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