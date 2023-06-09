Okan Buruk "Come to Galatasaray" dedi! Sosyal medya yıkıldı, yorum sayısı 100 bini geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu Youri Tielemans için sarı-kırmızılı taraftarlara çağrıda bulunurken 'Tielemans'a da Come to Galatasaray şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil' ifadelerini kullandı. Flaş çağrı sonrası Belçikalı oyuncunun son paylaşımındaki yorum sayısı 100 bini geçti. İşte flaş transferde detaylar...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leicester City ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu Youri Tielemans ismini ilk kez duyurdu.

Buruk'un açıklamaları şöyle:

''Tielemans'a da Come to Galatasaray şeyine başlayalım. Tabii ki önemli oyuncular, kadronuzda görmek isteyeceğiniz oyuncular ama kolay değil. Serbest kalmaış bir oyuncunun, ilk şeyi Premier Lig'de kalmak oluyor. O tarz oyuncuların. Bilemiyorsunuz bazen ne fırsat gelecek. Şu anda Galatasaray'ın büyük avantajı Icardi'nin, Mertens'in, Mata'nın... Bu kadar önemli oyuncuların gelmesi."

Okan Buruk'un çağrısı sonrası 100 bin yorum!

Okan Buruk'un Youri Tielamans için "Come To Galatasaray" çağrısı sonrası Belçikalı oyuncunun son paylaşımındaki yorum sayısı 100 bini geçti.

Piyasa değeri 30 milyon euro!

1.76 boyundaki Tielemans, bu sezon 37 maçta 4 gol ve 2 asist üretti. Tielemans, Leicester ekibine 195 maçta 28 gol, 26 asistlik katkı sağladı. Daha önce Monaco ve Anderlecht formaları da giyen Tielemans'ın kariyerinde ise 445 maçta 69 gol ve 60 asisti bulunuyor.

Youri Tielemans'ın güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro...

Tielemans, öte yandan Belçika Milli Takımı'nda 58 maçta forma giydi ve milli takımının değişilmez isimlerinden biri oldu.