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Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 16 terör şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki 16 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE İl Jandarma Komutanlığınca, son 1 hafta içerisinde Yunanistan’a kaçma hazırlığında olan 16 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut Kartalları tarafından son 1 hafta içinde Yunanistan’a kaçmaya çalışan 16 terör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 3 FETÖ/PDY, 2 PKK/KCK ve 10 DEAŞ terör örgütü şüphelisi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca Edirne İl Jandarma Komutanlığınca, son bir haftalık süre içerisinde terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler çerçevesinde, UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan toplam 28 şahıs ve askeri suçlardan aranan 31 şahıs olmak üzere toplamda 59 kişi yakalandı.

Terörle mücadele ile emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği belirtildi.

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