Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı

KONDA, 14 ve 28 Mayıs 2023 Genel Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sandık Analizi’ni yayımladı. Analiz verilerine göre, AK Parti'nin oyları azaldı ama Cumhur İttifakı'nda kaldı. Öte yandan Deprem bölgesinde vatandaşın yüzde 15'i sandığa gitmezken İYİ Parti'nin oy oranını koruyamamazı dikkat çekti. İşte çarpıcı analiz sonrası ortaya çıkan detaylar...

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Araştırma şirketi Konda, seçim sonuçlarına ilişkin analiz yayımladı. Analiz verilerine göre, AK Parti’nin oyları azaldı ama Cumhur İttifakı’nda kaldı. Deprem bölgesinde vatandaşın yüzde 15’i sandığa gitmedi.

Konda, 34 ilde 3 bin 607 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırma sonuçlarını paylaştı. Söz konusu bulgularının hata payı güven oranının yüzde 95 olarak belirtildiği araştırmaya göre, AK Parti’nin oyu, 2018’den bu yana 7 puan, 1 Kasım 2015’ten bu yana 14 puan azaldı, buna karşın AK Parti’nin kaybettiği seçmenler muhalefet blokuna geçmedi, Cumhur İttifakı içinde kaldı. CHP, bir dönem yerleştiği yüzde 20 çizgisini kırmış ve yüzde 25 oranına ulaşmışsa da son 20 yıldaki seçimlere göre alabileceği en yüksek potansiyel oy seviyesine erişemedi.

Rapora göre 2. tur oylamasında seçime katılımın en çok düştüğü bölgeler, Ortadoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Batı Karadeniz bölgeleri olurken, Ege’nin iç kesimleri ve Batı Marmara’da da seçime katılım Türkiye ortalamasının üzerinde bir seviyede düştü.

İYİ Parti oy oranını koruyamadı

İYİ Parti ilk kez girdiği 2018 seçimlerinde aldığı oy oranını koruyamadı ve iktidar blokundan ne ittifak dışı diğer partilerden oy alarak parlamento çoğunluğunu sağlamada bir katkı sağlayamadı.

Yeşil Sol Parti, yüzde 8,8 oy oranına ulaşarak HDP’nin 2018 seçiminde aldığı oy oranının gerisinde kalmış; seçim barajının yüzde 7’ye düşmesinin, TİP ile ittifak yaparak seçime girmesinin ve cumhurbaşkanı seçiminde başka bir ittifakın adayını desteklemesinin muhtemel etkileriyle oy kaybı yaşadı

Toplam seçmen üzerinden bakıldığında AK Parti 24 Haziran oylarından 6,3 puan, 1 Kasım oylarından 12,1 puan, MHP 24 Haziran oylarından 0,9 puan, 1 Kasım oylarından 1,6 puan, CHP 24 Haziran oylarına 2,4 puan, 1 Kasım oylarına 0,1 puan ekledi. İyi Parti 24 Haziran oylarını korurken, Yeşil Sol Parti/HDP 24 Haziran oylarından 2,5 puan, 1 Kasım oylarından 1,7 puan kaybetti.

Deprem bölgesinde seçmenin yüzde 15’i sandığa gitmedi

Deprem bölgesinde seçmenin yüzde 15’inin sandığa gitmediği görülürken, bu bölgede seçime katılımın en düşük olduğu iller arasında Diyarbakır, Maraş, Malatya ve Adıyaman ön plana çıktı. Diyarbakır’da ve Maraş’ta seçmenlerin yüzde 17,8’i sandığa gitmedi. Deprem bölgesinde sandığa gitmeme oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,9’la Osmaniye.

Deprem bölgesindeki oyların yüzde 31’inin AK Parti’ye, yüzde 15,8’inin ise CHP’ye gittiği görüldü. MHP’nin aldığı oy yüzde 8,9’ken, İyi Parti ve Yeşil Sol Parti’nin aldığı oy oranları yüzde 13,1.