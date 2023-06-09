BIST 5.625
DOLAR 23,35
EURO 25,19
ALTIN 1.473,32
HABER /  SPOR

Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 17 Haziran Cumartesi günü Azerbaycan ve 20 Haziran Salı günü Bosna Hersek ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Haziran Pazar günü saat 18.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Milliler, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İrlanda Cumhuriyeti, Norveç, Letonya ve San Marino ile eleme grubu maçları yapacak. Turnuvaya hazırlık niteliği taşıyan özel karşılaşmalar öncesinde teknik direktör Levent Sürme'nin aday kadroya davet ettiği isimler şöyle:

Doğan Alemdar (Rennes), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Jankat Yılmaz, Emin Bayram, Kazımcan Karataş (Galatasaray), Serdar Saatçı (Braga), Arif Kocaman (Yukatel Kayserispor), Uğur Kaan Yıldız (Göztepe), Ravil Tagir (Westerlo), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo, Metehan Baltacı (Manisa FK), Emirhan İlkhan (Sampdoria), Cem Türkmen (Austria Lustenau), Göktan Gürpüz (Borussia Dortmund), Kenan Yıldız (Juventus), Aksel Baran Potur (Moss FK), Emircan Gürlük (Altınordu), Enis Destan (Warta Poznan), Bertuğ Özgür Yıldırım (Fraport TAV Antalyaspor), Erencan Yardımcı (Corendon Alanyaspor), Doğuhan Aral Şimşir (FC Midtjylland).

ÖNCEKİ HABERLER
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Böylesi görülmedi! İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi!
Böylesi görülmedi! İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi!
RAND Corporation'a göre ABD-Çin rekabeti geçmiş örneklerden farklı
RAND Corporation'a göre ABD-Çin rekabeti geçmiş örneklerden farklı