BIST 5.625
DOLAR 23,35
EURO 25,19
ALTIN 1.473,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
En son bisikletiyle görülmüştü... 26 gündür kayıp adam korkunç halde bulundu

İZMİR'in Urla ilçesinde 26 gündür kayıp olarak aranan tur teknesi sahibinden acı haber geldi. Ağaca asılı halde cansız bedeni bulunan adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abone ol

Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde yaşayan ve tekneyle balık turları düzenleyerek geçimini sağlayan Ali Günaltın (51), 13 Mayıs günü bisikletiyle gezintiye çıktıktan sonra kayboldu. Günaltın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve yakınları, Ali Günaltın'ı bulmak için günlerdir yoğun çaba sarf ederken, Urla genelindeki koylar, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerdeki arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Günaltın'ın ortaya çıkan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde ise, evden çıktıktan sonra mahallede giderken bisikletiyle yolculuk yaptığı görülmüştü.

İntihar ettiği düşünülüyor

13 Mayıs'tan bu yana kayıp olarak aranan Ali Günaltın'dan bugün üzücü haber geldi. Jandarma ekipleri, Ali Günaltın'ın cesedini, Özbek Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda ağaca asılı halde buldu.

İntihar ettiği düşünülen Ali Günaltın'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın ölüm nedeni burada yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlü şef Somer Sivrioğlu hapse girebilir! 22 yıl 6 ay cezalandırılması istendi
Foto Galeri Ünlü şef Somer Sivrioğlu hapse girebilir! 22 yıl 6 ay cezalandırılması istendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
T3 Vakfının kurduğu Bilim Bakü 1. yılını kutluyor
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Sudan, çözüm masasında Türkiye'yi görmek istiyor
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
A.O.Smith 600DF inceliği ile az yer kaplar, teknolojisi ile sudan tasarruf ettirir.
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
Seçim sonrası çarpıcı analiz! KONDA duyurdu: AK Parti’nin oyları azaldı ama seçmen ittifakta kaldı
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
A.O.Smith Daisy ile doğayı iyileştirmeye suyunuzdan başlayın!
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Alanya’nın en büyük merkezi laboratuvarının temeli atıldı
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Elazığ'da çiftçilere 1 milyon lira değerinde yüzde 100 hibeli makine desteği
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
Uzmanlar mevsim sıcaklarına karşı uyardı!
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Böylesi görülmedi! İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi!
Böylesi görülmedi! İstanbul'da sahte 1 milyar dolar ele geçirildi!
RAND Corporation'a göre ABD-Çin rekabeti geçmiş örneklerden farklı
RAND Corporation'a göre ABD-Çin rekabeti geçmiş örneklerden farklı