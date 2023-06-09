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Balıkesir'de Özel Altay Bilim Akademisi Kişisel Gelişim Kursu açıldı

Balıkesir'de Özel Altay Bilim Akademisi Kişisel Gelişim Kursu açıldı

Türkiye'nin dört bir köşesinde 40 yıl boyunca eğitimcilik yapan edebiyat öğretmeni Kadriye Kandemir ve fen bilgisi öğretmeni Arif Kandemir, Balıkesir'de heyecan ve umutla yeni eğitim yuvalarının resmi açılışını yaptı. Altay Bilim Akademisi öğrenci kabul etmeye başladı...

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Özen ve titizlikle yapılan hazırlıklar netice verdi ve Balıkesir Özel Altay Bilim Akademisi 2023 ocak ayı itibariyle öğrenci kabulüne başladı. 40 yılı aşkın sürelik mesleki tecrübelerini eğitim dünyasına katkı sunarak değerlendirmek isteyen edebiyat öğretmeni Kadriye Kandemir ve fen bilgisi öğretmeni Arif Kandemir büyük heyecan yaşadı. 

Sevgi, ilgi ve bilimle öğrencilerin bütünsel gelişimine en üst seviyede katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Altay Bilim Akademisi Kurucu Müdürü Kadriye Kandemir "Bu alanda fark oluşturacağımıza inancımız tam." şeklinde konuştu.

Açılışa, Balıkesir eğitim camiasından birçok isim katılırken ailenin yeni nesil eğitimcileri Doç. Dr. Mehmet Ali Kandemir, Esra Kandemir de hazır bulundular.

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