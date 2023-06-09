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CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme

CHP'li Eren Erdem'den Erdoğan'a çirkin benzetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetmede bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hadsiz bir benzetmede bulundu. Erdem, 2 bin 400 kişilik bir anket yaptırdığını ve Erdoğan'ın karşısına aday olarak koyduğu 'kutu kola'nın yüzde 48 oy aldığını söyledi.

"Erdoğan'ın karşısına 'kutu kola' koydum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği hadsiz benzetmeyi yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bakın ben bizzat bir araştırma kendim yaptırmıştım. 2400 kişilik bir araştırmaydı. Eğer aday olursa Recep Tayyip Erdoğan ve karşısında kutu kola olursa hangisine oy verirsiniz diye sorusunda kutu kola yüzde 48,7 çıktı. Yaptırdım efendim, para verdim yaptırdım. Peki Tayyip Erdoğan kaç çıktı biliyor musunuz? Yüzde 35 çıktı. Kararsızlar bölümündeki vatandaş diyor ki o kadar da değil Tayyip'e vermem ama kutu kolaya da vermem diyor"

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